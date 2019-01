ROMA – Giovedì 24 gennaio prende il via la nuova edizione de L’isola dei famosi, in prima serata su Canale 5. Al timone del programma, per il quinto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi, al cui fianco Alba Parietti e Alda D’Eusanio, le nuove opinioniste del programma. Inoltre ci sarà una “spia”: Alvin, che figura tra in concorrenti ed è tale per tutti gli altri isolani, in realtà è l’inviato. Lo svelamento dello ‘scherzo’ con Filippo Nardi andrà in onda durante la prima puntata. Fino al momento della rivelazione, comunque, Alvin si è comportato in tutto e per tutto come concorrente e si è anche prodigato per raccogliere delle confidenze intime dei vari concorrenti.

Tra i protagonisti del viaggio alla scoperta di se stessi in mezzo alla natura incontaminata e più selvaggia sono: Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Jo Squillo, Taylor Mega, Demetra Hampton, Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie dell’ex calciatore Sinisa), Luca Vismara, Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen), Sarah Altobello, Youma Diakite e Abdelkader Ghezzal (ex calciatore).

Tra le novità di quest’anno, quella delle polene, un nuovo ruolo pensato per gli ospiti: le prime due saranno Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Inoltre, ha svelato il capo-progetto Cristiana Farina, c’è anche il cocco d’oro: chi dovesse trovarlo, in un qualunque momento del programma, sarà già certo di arriva in finale.

Ai protagonisti che partiranno per l’Honduras, si aggiungerà qualche altro concorrente scelto dal pubblico tra i quattro finalisti di #SarannoIsolani che sono: Alice Fabbrica (travel influencer), Giorgia Venturini(comunicazione e media), Yuri Rambaldi (spogliarellista e aspirante tronista) e John Vitale (go-go boy). Solo uno dei naufraghi conquisterà la vittoria finale e il montepremi di 100.000 euro, in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Come abbiamo detto l’Isola dei Famosi inizia il 24 gennaio 2019. L’appuntamento sarà su Canale 5, come sempre. Non sappiamo se l’appuntamento sarà fisso o se varierà di settimana in settimana come era successo l’anno scorso. In ogni caso potrete poi vedere l’Isola dei Famosi 2019 in streaming su Mediaset Play.