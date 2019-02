ROMA – La settimana di Paolo Brosio sull’Isola dei famosi è iniziata male. Il giornalista, dopo essere stato preso di mira dai mosquitoes, ha chiesto agli autori del reality l’intervento di un medico per essere visitato. Il naufrago è anche scoppiato in lacrime per via del dolore conseguente ai morsi ricevuti. Per accertare le sue condizioni, dunque, Paolo ha lasciato l’Isola ed ha seguito il dottore. “Io vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita, però in questo caso si tratta della mia salute. Il dolore è forte, il prurito è diventato tremendo” ha detto Brosio.

A lasciare definitivamente il gioco, invece, è stata Youma. L’ex modella, come mostrato al daytime, ha dovuto dire addio al reality e ai suoi compagni all’Isola dei famosi per via di alcune complicazioni familiari. “Niente di grave” ha spiegato lei “solamente arriva il punto in cui capisci che il gioco finisce”. Il motivo che l’ha spinta a lasciare l’Isola? “Mio figlio non ha preso bene la mia assenza, sta male, quindi vado via” ha dichiarato Youma.

Se anche Paolo dovesse lasciare definitivamente, dunque, gli autori si troverebbero con altri due posti vacanti da riempire. Ed ecco che torna di moda il nome di Jeremias Rodriguez. Come molti sapranno, doveva far parte del cast ufficiale dei naufraghi dell’Isola dei famosi quest’anno. A causa di un incidente sulla neve, però, il fratello di Belen si è visto costretto a rimanere in Italia. Viste come sono andate le cose, oggi, potrebbe essere un ripescato?