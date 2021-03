Isola dei Famosi Daniela Martani concorrente, polemiche sulla No-Vax nel reality

Daniela Martani concorrente dell’Isola dei Famosi, una partecipazione che però sta facendo infuriare molti utenti sui social. Questo perché Daniela Martani, classe 1973, ha espresso più volte posizioni No-Mask e No-Vax. L’Isola dei Famosi comincerà il prossimo 15 marzo ma le polemiche già si stanno sprecando.

Rivolta contro Daniela Martani all’Isola dei Famosi

Alla notizia ufficiale della sua partecipazione al reality di Canale 5, i social si sono scatenati: In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell’Isola dei Famosi Daniela Martani, che ha espresso posizioni imbarazzanti sul Covid, è veramente inaccettabile. Oppure: Non solo: andrà in onda nel pieno della campagna vaccinale e lei è una no vax convinta. Poi però al #GFVIP squalificano per molto meno.

“Ma no tranquilli! L’importante è che poi tra un blocco e l’altro mandiamo la pubblicità con lo spot per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle misure di prevenzione”, ha ironizzato ancore un utente sui social.

La risposta di Daniela Martani

Immediata la risposta di Daniela Martani: Mai stata negazionista. I virus esistono e sono tutti di origine zoonotica. Quando imparerete a lasciare in pace gli animali forse non saremo più costretti a vivere queste situazioni folli causate solo dai nostri comportamenti irrispettosi verso la natura”, ha scritto su Twitter.