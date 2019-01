ROMA – Demetra Hampton è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 a partire da giovedì 24 gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi con le opinioniste Alda D’Eusanio ed Alba Parietti.

Demetra Lisa Ann Hampton, più semplicemente Demetra Hampton, è nata il 15 giugno 1968 a Philadelphia. Inizia la carriera negli Stati Uniti come modella, poi, nel 1989, viene scritturata per interpretare il personaggio di Valentina nell’omonima serie tv ispirata al fumetto di Guido Crepax. La popolarità arriva così anche in Italia, dove si trasferisce per recitare in alcuni film, tra cui Tre colonne in cronaca di Carlo Vanzina (1990) e Chicken Park di Jerry Calà (1996). Inoltre ha fatto parte del cast della serie Dio vede e provvede.

E’ stata legata sentimentalmente con l’allora assessore di Milano Walter Armanini, tra gli arrestati per l’inchiesta Mani Pulite. Nel 1998 ha sposato Luca Bielli, il cui matrimonio è finito nel 2004. Non ha figli e oggi si dichiara felice e innamorata al fianco dell’imprenditore Paolo Filippucci.