ROMA – Giallo a “L’Isola dei Famosi”. In questi primi giorni, racconta “Il Tempo”, le dirette dall’Honduras sono quasi completamente ferme. In questi giorni sui canali “Mediaset”, racconta il quotidiano, stanno andando in loop sempre le stesse immagini della prima puntata.

“Si è visto e rivisto – racconta il Tempo – ‘Villa Transito’, il pettegolezzo dell’ex “Amici” Luca Vismara sulla lasagna ‘schifata’ da Demetra Hampton, Paolo Brosio che corre a spiare Taylor Mega mentre si mette la crema sul lato B, Ghezzal che fa battute a doppio senso, l’arrivo di Riccardo Fogli con successiva frase irrispettosa verso la massaggiatrice (‘aiuto ragazzi, ho paura… magari mi violenta’), Marina La Rosa che contende a Kaspar Capparoni il titolo di volpe-barra-faina, la logorroica e asfissiante Sarah Altobello, Grecia Colmenares che si esprime in modo incomprensibile, non dorme la notte e per questo è oggetto di scherno”.

Stop. Tutto il resto, la litigata tra i naufraghi per i tacchi di Taylor Mega, per esempio non si è mai vista. Inoltre anche l’account ufficiale “Instagram” del reality è fermo. Cosa sta succedendo in Honduras? Come mai non arrivano immagini? Non resta che aspettare le prossime puntate.