ROMA – Questa sera, giovedì 24 gennaio, inizierà la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. La prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda su “Canale 5” a partire dalle 21,20. La puntata si potrà anche seguire in streaming sul sito ufficiale di “Mediaset”. Questo il link.

I concorrenti. “L’Isola dei Famosi” si svilupperà in 12 puntate con un cast ufficiale iniziale di 15 vip. In studio, come opinioniste, ci saranno Alda D’Eusanio e Alba Parietti.

Questo l’elenco dei concorrenti:

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

(ex concorrente de La Talpa) Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

(figlio di Brigitte Nielsen) Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

(attrice di telenovelas) Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

(ex concorrente de La Fattoria) Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

(ex concorrente di Amici di Maria De Filippi) Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

(ex concorrente di Pechino Express) Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

(ex concorrente del Grande Fratello) Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

(ex inviato de L’Isola dei Famosi) Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

(vincitore della prima edizione di Music Farm) Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

(opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump) Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

(ex compagna di Flavio Briatore) Youma Diakite (ex modella)

(ex modella) Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

(ex concorrente di Ballando con le Stelle) Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

(ex calciatore) Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)

Le anticipazioni.

Tra le novità di quest’anno, quella delle polene, un nuovo ruolo pensato per gli ospiti: le prime due saranno Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Inoltre, ha svelato il capo-progetto Cristiana Farina, c’è anche il cocco d’oro: chi dovesse trovarlo, in un qualunque momento del programma, sarà già certo di arriva in finale.

Ai protagonisti che partiranno per l’Honduras, si aggiungerà qualche altro concorrente scelto dal pubblico tra i quattro finalisti di #SarannoIsolani che sono: Alice Fabbrica (travel influencer), Giorgia Venturini(comunicazione e media), Yuri Rambaldi (spogliarellista e aspirante tronista) e John Vitale (go-go boy). Solo uno dei naufraghi conquisterà la vittoria finale e il montepremi di 100.000 euro, in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).