ROMA – Il Divino Otelma sta meglio dopo la ferita provocata dallo spintone di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. Ad annunciarlo nel pomeriggio del 2 febbraio è l’inviato dalla spiaggia in Honduras, Alvin, che ha dichiarato: “Abbiamo fatto tutti gli accertamenti e sta bene”.

A svelare il bollettino medico sullo stato di salute del povero mago, spintonato da una agguerrita quanto ora mortificata Cipriani, è Alvin in una stories su Instagram in cui spiega: “Il Divino Otelma sta bene. Ha riportato un taglio alla testa, abbiamo fatto tutti gli accertamenti e sta bene. Si sta solo riposando. Lui è stato super forte, ha ironizzato sul fatto che non ha potuto fare vincere più polpette agli altri naufraghi”.

Il sito Affari Italiani spiega poi che la Cipriani in una dichiarazione si sia detta mortificata per quanto accaduto: “Ragazzi, io non volevo far male al Divino, sono mortificata, veramente”.