ROMA – Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha tranquillizzato tutti riguardo le condizioni di salute del Divino Otelma. “Sta meglio. Ha dei punti di sutura in testa e diversi ematomi. Nei prossimi giorni rientrerà in gioco” ha detto la conduttrice.

Durante la notte sul sito del reality di Canale 5 è apparso un video, nel quale il Divino annuncia il suo ritorno. Otelma parla di forze nefaste e sataniche capeggiate da Francesca Cipriani.

“La caduta ci ha messi in contatto con le divinità supreme. I punti di sutura sono nove, non sufficienti per eliminarci. Ora, per la prima volta, assisteremo alla visione dell’evento fatale e mortifero. Possa ci pronunceremo. Certamente ci sono state forze nefaste, regredienti, introflesse, mistificatorie e sataniche. Forze capeggiate da un soggetto di genere femminile con consistenti protuberanze carnose. Naturalmente noi distendiamo il nostro braccio misericordioso su ogni creatura anche se fallace, compresa Francesca”.