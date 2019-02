ROMA – Taylor Mega è la prima eliminata dell’Isola dei Famosi. E su Instagram Elena Morali esulta e non si contiene: “Finalmente, il pubblico ha ben capito chi rimandare nel dimenticatoio da dove proviene!”. E ancora: “Torna a fare la figa sugli aerei privati che ti riesce meglio”. Come mai tanto astio? Cosa è successo tra Elena Morali e Taylor Mega? A quali aerei privati si riferisce Elena Morali? A queste domande, al momento, non c’è risposta. Ma sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più.

Di certo, quella di Taylor Mega, è stata una eliminazione a sorpresa. Nessuno si aspettava un’eliminazione della modella alla prima puntata dell’Isola. Taylor Mega in questi giorni aveva anche parlato dei suoi momenti più difficili: