ROMA – Dopo l’intervento di Mercedesz Henger a Pomeriggio Cinque, nel quale ha spiegato che i naufraghi stanno complottando alle spalle della madre Eva, sembra che sull’Isola dei Famosi le cose non procedano meglio.

Eva Henger infatti ha confidato a Chiara Nasti: “Le altre persone che stanno con lui sono un po’ impressionate da Francesco. Tutti dicono ‘povero ragazzo, che male ha fatto per prendersi le corna in diretta’. Ma se quella lo ha fatto cornuto, se lo sarà meritato, no?”.

La Henger non ci è andata giù tanto leggera con Francesco Monte e parlando con gli autori dell’Isola ha aggiunto: “So di lui cose intimissime, lui mi dice che non mi conosce, ma io come faccio a sapere quelle cose? Me le ha dette lui. Anche gli altri stanno iniziando a vederlo come me. Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro (Ignazio Moser, ndr)…”.