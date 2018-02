ROMA – Eva Henger arriva nello studio dell’Isola dei Famosi e conferma le sue accuse a Francesco Monte, che dal suo canto ha deciso di abbandonare il reality show e tornare in Italia per difendere i suoi diritti e la sua persona. La conduttrice Alessia Marcuzzi e gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari ritengono però il suo comportamento scorretto: avrebbe potuto parlare prima dell’episodio nel residence che l’ha infastidita.

Eva Henger insomma conferma le accuse mosse a Monte e spiega di averlo detto in confessionale, ma di non essere stata ascoltata. Mara Venier la incalza sostenendo che poteva comunque parlarne prima e parlarne con la produzione, in modo da passare da persona corretta, e non durante lo svolgimento del gioco e in diretta televisiva.

Anche Daniele Bossari ha detto che poteva nominare Francesco alla prima puntata, se proprio questo episodio l’aveva sconvolta. Lei però ha replicato di non averlo fatto perché lui non era nominabile, ma di aver detto che avrebbe voluto nominare qualcun’altro e di non aver potuto. Parole che però non sembrano convincere in studio.

La conduttrice Alessia Marcuzzi sottolinea allora che la scelta di Eva di parlare proprio dopo la sua eliminazione e in diretta è apparsa al pubblico come una vendetta personale. La Henger capisce, ma conferma le sue accuse,e alla fine cede e dice di non voler più parlare di Monte, ma di voler dire che è stata contenta di aver passato una settimana sull’Isola dei Famosi e che è stata una bellissima esperienza

La Marcuzzi ha ribadito che la questione della droga nel residence dunque sarà trattata privatamente tra Eva Henger e Francesco Monte, ma lontano dalle telecamere del reality show. Intanto all’inizio della puntata, dopo il video messaggio di Monte per spiegare perché ha abbandonato l’Isola dei Famosi, la Marcuzzi ha sottolineato che la produzione ha visionato i filmati del residence e che non ha trovato nulla che provi le accuse di Eva, ma che il reality non registra 24 ore su 24, quindi non c’è modo di accertare quale versione della storia sia quella giusta.