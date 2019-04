ROMA – Alda D’Eusanio contro Mediaset: “Quando la tv per un indice di ascolto in più toglie l’onore come se l’onore fosse il nulla, è vergognoso”. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi è stata intervistata da Radio Cusano Campus ed è tornata sulla vicenda di Fabrizio Corona, Riccardo Fogli e le corna svelate in diretta proprio durante una puntata dell’Isola dei Famosi .

Queste le parole della conduttrice ed opinionista nel reality appena terminato e condotto da Alessia Marcuzzi: “È stata una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai visto. E lì l’ho detto, perché è stata una cosa vergognosa, sia per il messaggio dato sia per l’utilizzo della tv dove ormai si lavano tutti i panni sporchi senza rispetto neanche per l’onore delle persone. Quando la tv per un indice di ascolto in più toglie l’onore come se l’onore fosse il nulla, è vergognoso”.

Di quanto accaduto all’Isola dei Famosi aveva parlato anche Roby Facchinetti durante l’ultima puntata di Domenica In: “Emotivamente è un po’ provato, gli ho chiesto ‘ci ritorneresti?’ mi ha detto ‘ci ritornerei con tutta la mia famiglia, il resto sono chiacchiere’”.

Fonte: Radio Cusano Campus