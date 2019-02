ROMA – Il figlio di Grecia Colmenares, naufraga all’Isola dei Famosi, ha rilasciato un’intervista al periodico Grand Hotel per parlare del difficile rapporto con la madre. La vita della star delle telenovelas non è stata sempre facile e il divorzio dall’ex marito Marcelo Pelegri ha segnato una svolta importante.

“Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”, ha raccontato Gianfranco, che oggi ha 27 anni. Il legame tra madre e figlio è sempre stato ottimo ma dopo la separazione di Grecia qualcosa è cambiato.

“Mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pure di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi”, ha ricordato Gianfranco sulla rivista italiana.

Tutto si è interrotto bruscamente nel 2000, quando Grecia Colmenares si è separata dall’impresario Marcelo Pelegri. “Nel 2000 il matrimonio dei miei finì. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no”, ha spiegato il ragazzo. Dopo la separazione la Colmenares è tornata a vivere in Venezuela mentre l’ex marito e il figlio si sono spostati a Miami.

“Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida. Oggi i nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata”, ha assicurato Gianfranco.