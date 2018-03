ROMA – Dopo l’eliminazione dall’Isola dei famosi, all’arrivo in studio, Filippo Nardi ha letteralmente ignorato Eva Henger.

La ha notato Striscia la Notizia, che spiega come, probabilmente, Nardi era stato informato del fatto che la Henger lo aveva additato come quinto fumatore implicato nel cosiddetto canna-gate.

Sempre il tg satirico ha svelato l’audio della puntata in cui Eva Henger accusa Francesco Monte di aver portato la droga al reality di Magnolia. Le frasi di Francesco Monte in risposta alla Henger, durante la diretta del 29 gennaio, erano coperte dai rumori dello studio e dalle voci degli altri naufraghi, che si accavallavano tra loro.

Striscia è riuscita però a isolarle, dall’ascolto Monte fa capire benissimo di aver fumato prima di arrivare sull’isola e che anche altri concorrenti avrebbero fumato insieme a lui. Infatti, a Stefano De Martino che si rivolge ai naufraghi chiedendo loro come mai nessuno, durante la settimana, si fosse lamentato dell’odore di marijuana che infastidiva la Henger, Monte risponde: “Perché l’hanno fatto in tanti… è normale che non si lamentano”.