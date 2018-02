ROMA – Momento di grande commozione durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi, soprattutto per il naufrago Filippo Nardi. Proprio lui infatti, associato all’immagine di uomo “duro”, si è commosso parlando della sua storia d’amore finita e della figlia. Nardi in lacrime ha spiegato che per lui “l’importante è aver amato, aver vissuto”. Parole di incredibile dolcezza che sono state accolte molto bene anche da Mara Venier, che ha aggiunto: “Non è meno uomo perché piange”.

A parlare delle loro storie d’amore naufragate, ben prima dell’inizio del reality show sulle spiagge dell’Honduras, sono stati anche Bianca Atzei e Nadia Rinaldi. La Atzei spesso si è commossa ripensando a Max Biaggi e anche stavolta Mara Venier ha avuto delle parole consolatrici: “Ho visto chi tu sai ieri, ti vuole ancora bene”, le ha detto.

La Rinaldi invece, prima dell’eliminazione dall’Isola dei Famosi, ha potuto parlare dei suoi amori finiti e soprattutto del dolore della figlia che non vede abbastanza il padre e di cui sente tantissimo la mancanza.