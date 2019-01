ROMA – Esordio esplosivo per Francesca Cipriani nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019. La soubrette, ormai habitué tra i naufraghi vip, ha fatto il suo ingresso in studio sfoggiando uno dei suoi look provocanti e decisamente stravaganti. E all’improvviso un incidente hot ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

La Cipriani, che quest’anno partecipa in veste di “concorrente speciale”, indossava un abito molto scollato, con ricami che celavano a mala pena l’essenziale e inserti maculati. A sublimare il tutto una bizzarra collana di aglio per decorare il décolleté. Ed è stato proprio a causa dell’insolito gioiello che la giunonica soubrette ha mostrato tutte ma proprio tutte le sue grazie. Strappando via le teste d’aglio con foga la Cipriani ha infatti compiuto una mossa per così dire azzardata e la gonna si è spalancata.

Meno male che a differenza della Marcuzzi, pare che la Cipriani avesse indosso le mutande. Anche la conduttrice, infatti, ha scelto un look inguinale per la prima puntata del reality. Gambe nude e tacco alto, la Marcuzzi indossava uno striminzito vestitino nero con scollatura vertiginosa e spacco. Facendo attenzione alla parte bassa del vestito, pare proprio che la Marcuzzi abbia scelto di non indossare gli slip. Circostanza che, per altro, è stata fatta notare nel corso della diretta anche dalla Gialappa’s Band: “Avrai la forza di mille galeoni ma hai dimenticato di mettere le mutande”, le hanno detto suscitando non poco imbarazzo.