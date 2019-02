ROMA – Francesca Cipriani si è resa protagonista di una nuova simpatica vicenda all’Isola dei Famosi. Prima di approdare sulla spiaggia in Honduras col ruolo di Polena infatti si è trovata a dover fronteggiare un uccellino entrato nella sua stanza. La formosa Francesca ha afferrato uno dei suoi reggiseni e l’ha fatto uscire dalla finestra.

La Cipriani è arrivata all’Isola dei Famosi nel ruolo di ex concorrente e sta sfidando il Mago Otelma per poter rimanere sulla spiaggia dei vip e poter affrontare di nuovo l’avventura del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Intanto però mentre stava dormendo nella sua camera, pare che un uccello sia entrato dalla finestra e l’abbia svegliata e lei in tutta risposta ha preso un voluminoso reggiseno per difendersi: