ROMA – Francesco Monte ripete ossessivamente di avere “brutte sensazioni” per l’Isola dei Famosi che sta per cominciare e che vedrà proprio lui tra i naufraghi. Non solo, Monte parte come uno dei favoriti. E invece adesso qualcuno insinua che addirittura potrebbe lasciare prima di cominciare.

Tutto “merito” dell’incredibile storia che l’ha visto involontario protagonista quando la ex fidanzata Cecilia Rodriguez l’ha lasciato in diretta davanti a milioni di telespettatori. Cecilia era concorrente del Grande Fratello Vip, dove aveva cominciato ad avere una simpatia per Ignazio Moser (i due stanno ancora insieme). Monte era entrato nella casa per avere un chiarimento con la sorella di Belen e lei per tutta risposta l’aveva lasciato davanti alle telecamere, proprio durante la diretta.

In seguito a questa storia, Monte ha fatto il giro di tv e giornali per lamentare il proprio dolore e ha ricevuto il sostegno di numerosi fan. Oltre alla chiamata che gli vale la partecipazione al reality di Canale 5.

