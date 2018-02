ROMA – Francesco Monte ha abbandonato l‘Isola dei Famosi ed è tornato in Italia. Il naufrago accusato da Eva Henger di aver portato marijuana in Honduras ha deciso di lasciare il reality show per poter difendere i suoi diritti e tutelarsi, dice Monte in confessionale, “quindi lascio a malincuore”.

Alessia Marcuzzi ha ribadito che Mediaset e il format prende molto a cuore la questione droghe e sono contrari al loro utilizzo. La conduttrice ha però ribadito che dalle immagini al vaglio della produzione di Mediaset e Magnolia non ci sono prove video delle accuse della Henger, che sarà comunque in studio nella puntata del 5 febbraio per raccontare la sua versione dei fatti. Una versione, secondo la Marcuzzi, che al momento non è suffragata da alcuna prova.

Intanto però Francesco Monte ha deciso di abbandonare il reality show e ha abbandonato la spiaggia dell’Honduras “per motivi personali”, spiegando così la sua decisione: