ROMA – Franco Terlizzi, 55 anni, è ufficialmente un concorrente della tredicesima edizione dell’ Isola dei Famosi. È stato un pugile professionista, combattendo nella categoria dei pesi massimi leggeri.

Come si legge nella sua scheda ufficiale, Franco ha un’infanzia travagliata e lo sport per lui ha costituito una rivincita con la vita. Terminata la sua carriera sul ring, ha intrapreso la sua attività da personal trainer dei vip. Sposato da più di 25 anni, vivrà quest’avventura come un momento di riposo dalla vita coniugale con sua moglie, vero e proprio generale dentro le mura di casa.

L’ex pugile ha partecipato a #SarannoIsolani il nuovo format di Mediaset che ha visto 10 non famosi battersi tra loro, ad avere la meglio è stato Franco con il 38% dei voti.