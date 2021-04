Isola dei Famosi, Gilles Rocca abbaia e ringhia alle nuove naufraghe urlando "sono un pezzo di m..."

Ha perso letteralmente il controllo Gilles Rocca durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata on onda giovedì sera su Canale Cinque. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle infatti ha cominciato a ringhiare e ad abbaiare alle nuove naufraghe in arrivo per partecipare al reality.

Gilles Rocca abbaia alle nuove naufraghe

Le nuove naufraghe entrate durante la diretta sono Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò. La reazione di Gilles Rocca all’Isola al loro arrivo però è decisamente fuori controllo. Inizia ad abbaiare e ringhiare contro le nuove arrivate urlando “sono un pezzo di mer*da!”. Poi ancora: “Sono diventato una bambina piango dalla mattina alla sera, comprerò delle cose rosa quando uscirò da qua”. Ovviamente sui social è scoppiata la polemica.

Isola dei Famosi puntata di ieri sera: eliminati

Non c’è stato nessun eliminato. In nomination c’erano Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma. La più votata delle tre è stata Fariba. Tutto lasciava presagire a uno scontro all’ultimo voto tra Miryea e Vera, ma alla fine nessuna delle due è stata eliminata. Tutto rimandato alla prossima puntata. Dove però ci sono nuove nomination.

Isola dei Famosi ieri sera: nominati e nomination di tutti i naufraghi

Alla fine della puntata in nomination ci sono ancora loro, Fariba Tehrani e Vera Gemma. Le due vanno in sfida al televoto. La prossima eliminata andrà direttamente in Italia. Ecco le singole nomination: