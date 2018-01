ROMA – Giucas Casella e Chiara Nasti sono la nuova “coppia” dell’Isola dei Famosi. Un feeling però diverso da quello che si potrebbe pensare. Casella con Chiara ha ritrovato il suo istinto di paternità: “E’ la figlia femmina che non ho avuto”, dice dopo aver pescato con lei un polpo. Il legame tra i due si sta intensificando e il noto illusionista infatti si preoccupa per la blogger: controlla se mangia, proprio come un premuroso papà.

Insomma in questa edizione dell’Isola dei Famosi 2018 sembra che non solo i litigi la facciano da padrone, anzi delle amicizie molto importanti si stanno delineando. Una in particolare è quella tra Giucas Casella e Chiara Nasti, come scrive Fidelity News, con l’illusionista che vede nella giovanissima blogger di appena 20 anni la figlia che non ha mai avuto. Proprio l’illusionista infatti si mostra molto protettivo e attento nei confronti di Chiara, aiutandola nella pesca e negli altri compiti:

“Giucas Casella infatti in queste ultime ore, come farebbe solamente un genitore, ha cercato di far mangiare a Chiara una specie di bollito di verdure, che per molti vip all’isola dei peggiori sembrava immangiabile. La Nasti ha anche assaggiato il bollito, ma ha immediatamente sputato, dichiarando anche lei che quello non si poteva mangiare. Il comportamento di Giucas Casella viene spiegato proprio da lui, rivelando che per lui Chiara Nasti è la figlia femmina che non ha mai avuto.

Tuttavia l’illusionista viene ricordato dai telespettatori anche per via del litigio che ha avuto con Craig Warwick durante la prima diretta del L’Isola dei Famosi, anche se entrambi si sono chiariti durante la loro permanenza all’isola dei peggiori, e come ha fatto vedere la pagina ufficiale della trasmissione, i due si sono anche abbracciati”.