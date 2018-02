ROMA – E’ stata inviato oggi, 5 febbraio, alla Procura della Repubblica di Milano, l’esposto firmato dal presidente di AIDAA Lorenzo Croce a carico di Giucas Casella e Marco Ferri, concorrenti dell’Isola dei Famosi, accusati di sevizie di animali.

L’AIDAA accusa Giucas Casella, nel corso della settimana compresa tra il 22 ed il 27 gennaio 2018, dell’inutile uccisione di un polipo (qui il video) al quale staccava anche i tentacoli provocandole indicibile dolore e successivamente la morte. Mentre Marco Ferri si rendeva responsabile di aver tagliato di netto la faccia ad un pesce vivo in quanto non in grado di asportare l’amo dopo aver pescato il pesce.

L’Associazione chiede anche alla procura di verificare eventuali altri reati commessi da autori e conduttori della trasmissione per aver trasmesso le immagini di violenza in orari in cui davanti alla tv ci sono anche i bambini che possono essere rimasti colpiti da queste azioni di inutile violenza.