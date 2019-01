ROMA – Grecia Colmenares è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 che partirà giovedì 24 gennaio e sarà condotto da Alessia Marcuzzi.

Nata a Valencia, classe 1962, Grecia Colmenares è una attrice e star delle telenovelas famosa in Italia e in Sud America.

Comincia a recitare sin da ragazzina e ben presto diventa famosa per le interpretazioni collezionate in “Rosalinda” e in “Topazio”.

Il successo in Italia arriva con “Manuela”, serie tv che le vale un Telegatto. Il suo sogno? Recitare in “Un Posto al Sole”.

Da un anno, è fidanzata con Chando Erik Luna, modello più giovane di lei di 26 anni.