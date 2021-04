Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Ubaldo Lanzo: gara di doppi sensi tra il wurstel e la patata

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è andata in scena quella che potremmo definire una gara di doppi sensi tra Ilary Blasi e il naufrago Ubaldo Lanzo. Doppi sensi tra wurstel e patata con chiare allusioni sessuali che ovviamente non sono passate inosservate.

Ilary Blasi e Ubaldo Lanzo: gara di doppi sensi

Chi vinceva la prova come ricompensa a L’Isola dei Famosi 15 si provava a casa un sacchetto di patatine e un piatto di wurstel e patatine. Le due vincitrici, ovvero Vera Gemma e Miryea Stabile si sono subito buttate sul cibo, mentre Ubaldo Lanzo ha ironizzato così: “Non importa Ilary, io sono allergico al wurstel”. Ed ecco che allora Ilary Blasi stuzzica. “E alla patata? Cioè alle patate?”. La replica non si è fatta attendere: “No, alla patata, no. La patata è sempre buona fidati, dove la metti, metti, di questi tempi poi non si butta via niente”.

Eliminato Isola dei Famosi ultima puntata: chi è uscito?

Nell’ultima puntata è stata eliminata Beatrice Marchetti. La concorrente era in nominationcon Fariba Tehrani. Il televoto è stato implacabile. Le due naufraghe la settimana scorsa erano state portate a Playa Imboscada, la nuova spiaggia segreta in cui può finire chi viene eliminato. Sostituisce Playa Esperanza. Ma i concorrenti che sono sulla spiaggia principale (la Palapa) non sanno dell’esistenza di quest’ultima isola. Quindi Fariba non potrà farne parola con nessuno. Altrimenti rischia l’esclusione.

Nomination Isola dei Famosi ultima puntata: chi è stato nominato?

Ecco chi è finito in nomination durante la decima puntata: Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma. A nominare Fariba Tehrani sono stati Gilles Rocca, Andrea Cerioli, Francesca Lodo, Valentina Persia e Paul Gascoigne. Gilles Rocca, Vera Gemma e Andrea Cerioli hanno ricevuto lo stesso numero di nomination. Roberto Ciufoli, che nel frattempo è diventato leader, ha deciso di salvare Gilles e Andrea. Ciufoli ha poi avuto la possibilità di nominare un ulteriore concorrente e ha scelto Miryea Stabile.