ROMA – L’Isola dei famosi si arricchisce di un colpo di scena. A differenza di quanto comunicato nei giorni scorsi, l’inviato in Honduras non sarà Filippo Nardi, ma Alvin. Ad annunciarlo la conduttrice Alessia Marcuzzi in conferenza stampa, che ha fatto chiarezza sullo scherzo teso ai naufraghi.

“Abbiamo fatto questo scherzo – ha spiegato Alessia – perché volevamo avere all’interno del gruppo una sorta di talpa. Da una settimana Alvin sta raccogliendo informazioni e indiscrezioni. Credo sia una cosa divertente, perché loro non se l’aspettano”. Per Nardi, dunque, l’esperienza si conclude con la conduzione di ‘Saranno Isolani 2019’, il pre-reality che ha anticipato la trasmissione vera e propria attraverso la selezione di concorrenti “non- vip”.

L’Isola dei famosi partirà giovedì 24 gennaio su Canale 5.