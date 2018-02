ROMA – Intervistato da Mattino 5, Jeremias Rodriguez, il fratello di Cecilia e di Belen, se la prende con Francesco Monte: “Io ho avuto modo di conoscerlo bene – spiega Jeremias -. È un uomo, è grande. Basta con questa storia poverino, poverino, poverino. Le storie finiscono. Qua non c’è stato un tradimento, non c’è uno cattivo e uno buono. La storia è finita, lo dico anche per lui. Poverino. Lui è un uomo, ha 30 anni. Sono consapevole che quando finisce una storia fa male, ma non ci si può fare nulla”.

Per Jeremias, in buona sostanza, Monte starebbe soffrendo perché grazie all’Isola starebbe avendo la possibilità di riflettere veramente su quanto accaduto con Cecilia. La quotidianità in Italia, al contrario, lo aveva tenuto lontano dal rimuginare: “Prima della partenza non l’ho sentito, però, qualche settimana prima, sì. Lo avevo visto molto meglio. E adesso…è normale. Io ho fatto un reality quindi capisco che lì dentro la testa va oltre e inizia a vedere le cose che magari ti danno fastidio, che ti fanno male. Sicuramente lui dopo questa storia con Cecilia ha iniziato a lavorare un sacco di più, quindi non è riuscito a pensare bene a ciò a cui doveva pensare. Penso che sia questo anche quello che gli sta succedendo”.