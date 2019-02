ROMA – L’arrivo di Jo Squillo sull’Isola dei Famosi non è certo passato inosservato. Come mostrato oggi 5 febbraio durante il daytime, Jo Squillo ha scelto di fare un bagno senza il costume, o meglio, senza indossare il pezzo di sopra del suo bikini. Senza alcun imbarazzo o disagio la cantautrice si è tuffata in acqua mostrandosi in tutto il suo splendore ai presenti (concorrenti e cameraman compresi).

Fare il bagno senza il pezzo di sopra del suo costume ha fatto sentire Jo Squillo in pace con la natura e con se stessa. “Mi sono sentita bene” ha dichiarato lei poi in un confessionale “Mi sono sentita parte di questo equilibrio naturale”. La decisione, di fatto, ha più spiazzato i suoi compagni di avventura che lei. I naufraghi, vedendola nuotare senza inibizioni e problemi, si sono molto divertiti anche se, dalle immagini trasmesse durante il daytime, non sono mancati sguardi di imbarazzo tra di loro.

Il bagno senza costume di Jo Squillo, non è stato l’unico colpo di scena mostrato oggi durante il daytime. Paolo Brosio ha infatto lasciato l’Isola e Youma ha abbandonato il reality. Quest’ultima, nello specifico, si è dovuta eliminare per via di alcuni problemi familiari. Brosio, invece, è stato portato via da un medico a seguito di alcuni morsi di moquitoes trasformati in edema.