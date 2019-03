ROMA – “L’Isola dei Famosi mi ha fatto superare il dolore per la morte dei miei genitori”. A rivelarlo è Jo Squillo che, ospite a Mattino Cinque, ha ripercorso la sua avventura in Honduras, dove è riuscita ad elaborare il proprio lutto, proprio come è successo a Lory Del Santo, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Nel giro di un mese la cantante ha perso entrambi i genitori, a dicembre la mamma e a gennaio il papà. E’ successo ridosso della sua partenza per il reality, proprio come fu per Lory Del Santo. “Questa esperienza non mi ha fortificato – ha precisato Jo Squillo – ma mi ha fatto accettare la sofferenza e il dolore”.

L’ex naufraga ha spiegato come riuscire a trovare sé stessa in un ambiente ostile sia stato un vero e proprio “dono del cielo”. E ha aggiunto: “Abbiamo il dovere di compiere questo percorso nella sofferenza, nel rispetto, perché questa sofferenza la vivono in tantissimi; spesso abbiamo paura della sofferenza, non la vogliamo accettare e non vogliamo capire che attraverso la sofferenza trovi dei momenti meravigliosi di grande amore con il prossimo”.

Fonte: Mattino Cinque