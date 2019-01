ROMA – Ieri, giovedì 24 gennaio, Jo Squillo non c’era per la prima puntata de “L’Isola dei Famosi”.

“Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa – ha spiegato Jo Squillo a “Novella 2000” – Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”. Il papà di Jo Squillo è morto proprio mentre la showgirl stava per partire per l’Honduras.

La cantante per ora non è stata inserita nell’elenco ufficiale dei concorrenti del reality. Ma Jo Squillo spiega di voler raggiungere quanto prima l’Honduras: “Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande”.

“Jo arriverà la settimana prossima” ha detto ieri Alessia Marcuzzi presentando i naufraghi. Non resta che aspettare le prossime settimane.