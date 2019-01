ROMA – Un concorrente dell‘Isola dei Famosi potrebbe dover lasciare il reality show. L’annuncio arriva dall’inviato Alvin e sembra che il naufrago a rischio sia l’aspirante isolano John Vitale. Dietro a questa decisione ci sarebbero alcune frasi sessiste che Vitale circa un anno fa ha riservato alla conduttrice Barbara D’Urso, la stessa nel cui salotto è stato ospitato dopo aver conquistato un posto in Honduras nel reality Saranno isolani.

John, go-go boy originario della Campania, è finito nell’occhio del ciclone dopo che Selvaggia Lucarelli ha ritirato in ballo i tweet del naufrago contro la D’Urso: “Ti lamenti di non trovare un fidanzato. È normale, dai il c*lo un po’ a tutti per stare dove sei. Manco ai morti di f*ga fai gola. Lei sa cosa significa la vergogna?”. E ancora, lo scorso gennaio 2018, scriveva: “La signora D’Urso pensa ai suoi ascolti, fregandosene altamente di ridurre a mer*a tutti noi del Sud e prendendosi gioco di una signore che soffre di qualche disturbo nevrotico…”.

Insomma, Vitale non ha riservato buone parole in passato per la conduttrice di Pomeriggio 5 che l’ha anche ospitato nel suo programma prima che partisse per l’Isola dei Famosi. Un cambio di opinione e atteggiamento che non è passato inosservato e nella puntata di giovedì 31 gennaio ci sarà tra la conduttrice e il naufrago non famoso un confronto.