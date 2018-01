ROMA – Confessione in lacrime tra naufraghi per Jonathan Kashanian sull’Isola dei Famosi. Il naufrago ed ex inviati di Verissimo si è confidato con Alessia Mancini, commuovendosi nel parlare del suo forte desiderio di paternità “Vorrei tanto avere un figlio”, ha detto spiegando di voler dare un nipote ai suoi genitori.

L’ex concorrente del Grande Fratello dimostra di sapersi mettere in gioco ancora una volta nel reality show e così in un momento di confidenze con Alessia Mancini si lascia andare e spiega il suo grandissimo desiderio di avere un bambino. Jonathan infatti è il più piccolo della sua famiglia e i suoi fratelli sono sposati e hanno figli. Anche lui, come gli altri, desidera un bambino da crescere e dare un nipotino ai suoi genitori, che stanno invecchiando: “So che cosa comporta crescere un bambino, non lo penso tanto per. A volte mi sale un’ansia perché temo di non riuscirci e di invecchiare senza averne avuto uno”.

Il naufrago ha anche spiegato che non è interessato ad avere una persona vicino, dato che “ci sono delle persone di mer** in giro”, ma un giorno diventerà padre: “Farò questa cosa solo il giorno in cui saprò di essere forte, di poter stare in piedi con le mie gambe e regalare a questi bambini il futuro che si meritano”.