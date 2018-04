ROMA – Smartphone all’Isola dei Famosi? L’accusa di Striscia la notizia.

Il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda un filmato in cui si vede qualcosa che lampeggia sotto la maglietta di Jonathan. Il filmato è girato in piena notte, per cui la luce brilla in maniera piuttosto evidente. La forma rettangolare dell’oggetto luminoso fa gridare al complotto il servizio di Striscia: sembrerebbe uno smartphone, oggetto ovviamente vietato per regolamento in un reality show in cui i naufraghi dovrebbero vivere isolati dal mondo esterno.

E’ solo l’ultimo di tanti attacchi che Striscia la Notizia sta portando al reality Mediaset: ricordiamo che l’ormai celeberrimo canna-gate è cominciato ed è stato alimentato da una serie infinita di servizi, testimonianze, j’accuse e insinuazioni con le quali il tg ha martellato i suoi telespettatori (e anche i protagonisti dell’Isola) fin dall’inizio della trasmissione.

Il dubbio è legittimo: si tratta di “fuoco amico” all’interno dei corriodoi Mediaset (una sorta di rivalità in casa?) o è uno stratagemma per provare a tirare su gli ascolti per un’Isola che quest’anno non riesce proprio a decollare?