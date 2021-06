Isola dei Famosi, ieri sera c’è stata la finale dell’edizione 2021, a vincere il reality è Awed che alla fine si è aggiudicato la vittoria partendo dall’inizio del programma. Lo youtuber super in volata Valentina Persia e si aggiudica quindi l’edizione 2021 del reality show. Medaglia di bronzo per l’ex tronista Andrea Cerioli.

Isola dei Famosi, cosa è successo durante la finale

Awed alla fine ha superato Valentina Persia, con il 61% delle preferenze. Il 24enne napoletano si porta a casa il montepremi di 100mila euro, di cui la metà da devolvere in beneficienza. Dopo l’eliminazione di Beatrice seguono altre due sfide. Nel primo caso, si fronteggiano Ignazio Moser e Valentina Persia, con quest’ultima che ha la meglio con il 52% dei voti.

Nel secondo, invece, Awed e Andrea Cerioli, che hanno modo di riabbracciare rispettivamente il fratello e la fidanzata. Poi, il verdetto: è l’ex tronista di Uomini e donne a dover lasciare L’isola dei famosi. Nel televoto finale Awed vince contro Valentina Persia.

Chi è Awed, età, fidanzata, che cosa fa

Awed, nome d’arte di Simone Paciello, è un noto youtuber e comico italiano ormai molto popolare che si è fatto conoscere attraverso i suoi video originali e divertenti pubblicati sui social. A oggi conta quasi due milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 1,5 milioni di follower su Instagram. Un canale, quello YouTube, aperto un po’ per caso. Come ha confessato lo stesso Awed in alcune interviste.

Ma cosa significa il nome Awed? Lo ha raccontato lui stesso: “Il nome deriva dalla svogliatezza di cercarne uno fatto bene. Sulla tastiera, AWED non sono altro che quattro lettere molto vicine sulla tastiera […] Chi è svogliato, basta che scrive quattro lettere sulla tastiera ed escono i miei video”.

Awed, nato a Napoli il 12 luglio del 1996, è quindi del cancro. Al momento Awed risulta single. In passato ha avuto una lunga storia d’amore con Ludovica Bizzaglia, attrice nel cast di ‘Un posto al Sole’ conosciuta a Roma in occasione delle registrazioni del film ‘Un Natale al Sud’. Nel curriculum di Awed c’è anche la scrittura di un libro, che si intitola Penso ma non Penso.

Tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi

Questi tutti i concorrenti che avevano iniziato il reality: