ROMA – Sarà Luca Vismara l’unico naufrago tra gli eliminati a poter tornare in gioco per la vittoria finale all’Isola dei Famosi. Niente da fare dunque per Riccardo Fogli, Soleil Sorge, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni che dovranno abbandonare il reality.

Aaron Nielsen e Sarah Altobello sono gli ultimi nominati di questa edizione dell’Isola. Il pubblico voterà per l’uno o per l’altra nell’arco della settimana e solo uno di loro potrà accadere alla finalissima di lunedì 1 aprile. Ad aggiudicarsi il ruolo di finalisti sono stati Marina La Rosa, Luca Vismara e Marco Maddaloni.

Marina, prima finalista, si dice soddisfatta: “Contenta di ricevere il talismano nel corso dell’ultima puntata in Honduras. Mi bastava già essere riuscita a mandare a casa Soleil”. L’annuncio dell’eliminazione della Sorge è stato accolto da un fragoroso applauso in studio, a testimonianza della poca simpatia che la influencer ha riscosso in una parte degli spettatori dell’Isola. Alessia Marcuzzi commenta: “Mi piace il pubblico quando è così caldo, sembra di stare in un’arena”. Una affermazione che non ha trovato d’accordo la Parietti: “Onore al merito a Soleil, va detto che è stata un’amazzone. Marina ha fatto bene a metterla in nomination, è stata furba, ma Soleil merita il nostro applauso. Ha lottato con i denti”.

Tutti i naufraghi infine hanno avuto la possibilità di guardarsi allo specchio per la prima volta dopo 2 mesi. A nessuno di loro, però, è stato comunicato il peso, diversamente da quanto accadeva fino allo scorso anno. (fonte: Isola Mediaset)