ROMA – L’Isola dei Famosi si fa bollente. Due naufraghi, infatti, avrebbero fatto sesso sulla spiaggia, abbandonandosi alla passione nonostante le telecamere. L’indiscrezione viene riportata da Blastingnews, dove si legge che si tratterebbe di due concorrenti di Saranno isolani, la versione senza vip il cui vincitore – il personal trainer Franco – è diventato concorrente dell’Isola riservata ai vip.

Presto in Honduras sbarcheranno due nuovi concorrenti.

A lanciare l’indiscrezione è “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La prima è Elena Morali, ex concorrente de “La pupa e il secchione”, perse lo scorso anno al televoto e vide così sfumare la sua partecipazione. Il ruolo della pupa sarà quello di un vero e proprio fantasma in Honduras. Secondo le prime anticipazioni Elena vivrà, in un primo momento, rubando cibo e oggetto ai naufraghi e sarà molto interessante vedere le reazioni del gruppo.

Il secondo concorrente dovrebbe essere un comico, ma non è stata svelata la sua identità. La Morali , tra l’altro è proprio fidanzata con un comico di Colorado, Gianluca Fubelli- Scintilla, con cui si sposerà il prossimo aprile. E chissà se la Morali sbarcherà con il futuro marito.