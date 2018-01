ROMA – Eva Henger, prima di abbandonare l’Isola dei Famosi, ha chiesto alla produzione l’eliminazione di Francesco Monte accusandolo di aver fumato marijuana per tre giorni di fila in villa durante la loro sosta prima di sbarcare sull’isola.

Nonostante l’ex tronista abbia più volte negato questa cosa, anche Nino Formicola e Cecilia Capriotti hanno confessato che qualcuno ha fumato altro oltre alle comuni sigarette. La Henger ha chiesto alla produzione l’eliminazione di Monte, ma la conduttrice Alessia Marcuzzi ha spiegato che anche se lo avesse confessato prima non poteva fare nulla dato che non le interessa di ciò che è successo prima che iniziasse il gioco.

Anche Stefano De Martino ha preso le parti dell’ex tronista ed ha chiesto perché questa storia non sia uscita prima e per quale motivo nessuno abbia avuto il coraggio di andarglielo a dire durante le sue visite in villa.

Anche la mamma di Cecilia Rodriguez, Veronica Cozzani, ha deciso di parlare della vicenda. La signora Rodriguez ha deciso di dire la sua su quello che è successo all’ex fidanzato di sua figlia durante la diretta. La donna, infatti, trova ingiusto che la produzione non abbia preso del provvedimenti contro il giovane, affermando, su Instagram, che, se la trasmissione è iniziata lunedì 22 gennaio, allora non avrebbero dovuto installare le telecamere all’interno della villa.

“Si vuole tutelare un pezzo da 90. Si è parlato di regolamento che non è stato rispettato!” ha denunciato la donna sui social.