ROMA – Nuovo scandalo sull’Isola dei Famosi. La madre di una aspirante naufraga non ci sta. Carolina Sellitto Pattender denuncia infatti la conduttrice Alessia Marcuzzi e i tre della Gialappa’s Band di aver tifato in diretta per Franco, poi approdato nell’Isola, durante il televoto.

Un atteggiamento scorretto che avrebbe condizionato l’esito del voto.”Trattandosi di mia figlia Deianira, ho seguito bene la cosa. A televoto aperto”, dice la donna, “sia Alessia sia la Gialappa’s che la Venier hanno apprezzato e parlato solo di Franco, chiudendo senza preavviso il televoto. Ciò per fare in modo che Franco riuscisse a superare Deianira Marzano (lo scarto è minimo: 1, 2 infatti) e quindi poterlo dichiarare vincitore”.