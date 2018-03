ROMA – Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, mentre in studio si chiacchiera di tutte le bufale che circolano in rete e che riguardano gli opinionisti del programma, Mara Venier sembra distratta e non fa altro che sventolarsi col suo ventaglio. Come mai? Lo confessa la stessa Mara Venier: “Mi hanno ubriacata”.

Poco prima della diretta, infatti, confessa Mara Venier, le è stato servito un bicchiere di vodka. E la Gialappa’s ironizza: “La Venier ubriaca è una bomba a orologeria”.