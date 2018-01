Isola dei Famosi, accuse pesantissime a un concorrente: "CACCIATELO!!!"

ROMA – “Marco Ferri ha tagliato di netto la faccia a un pesce vivo commettendo il reato di maltrattamento sugli animali e per questo ne risponderà davanti alla giustizia, ma quello che ci fa vergognare è che questo fatto è stato trasmesso all’interno della trasmissione L’isola dei Famosi in onda sulle reti Mediaset, senza che nessuno, dico nessuno abbia avuto un briciolo di indignazione per la grave tortura inferta a quell’animale vivo”. E’ la denuncia di Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, l’associazione in difesa degli animali e dell’ambiente.

“Questo signore deve essere cacciato per aver commesso un reato in diretta televisiva dalla trasmissione alla quale sta partecipando, e con lui deve essere cacciato Giucas Casella che ha ammazzato un polipo a mani nude inutilmente e anche in questo caso la televisione ha trasmesso le immagini senza un briciolo di commento in orario in cui la tv è accessibile ai bambini e questo non è accettabile”. Ora la vicenda passa nelle mani della giustizia ordinaria e dell’Agcom a cui si è rivolto il presidente di Aidaa che invita anche gli editori ad un gesto di coraggio.