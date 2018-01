ROMA – Tutti contro Marco Ferri all’Isola dei Famosi 2018. Proprio il figlio di Riccardo Ferri è stato nominato all’unanimità da tutti i naufraghi. Il ragazzo ha trovato però complicità e sostegno in Francesco Monte, che lo ha incoraggiato a non demoralizzarsi e che lo ha portato con sé sull’isola dei migliori. Monte, che ha vinto l’immunità durante la sfida sulla spiaggia in Honduras, ha invece nominato Eva Henger.

Ma perché fin dal primo momento tutti hanno coalizzato proprio contro Marco Ferri? Persino Franco Terlizzi, come ha commentato Vladimir Luxuria a Mattino Cinque, ha votato contro Ferri e si è unito alla decisione degli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi. Terlizzi infatti è approdato sulla spiaggia del reality show solo nel giorno di inizio dell’avventura, e non ha avuto modo di conoscerlo nella villa dove i naufraghi si erano preparati alla partenza. Per questo si pensa che, a dettare la nomination, sia stata la voglia unanime di cacciare uno dei concorrenti ritenuto più forte.

A prendere le difese di Ferri è stato Francesco Monte, che si è detto dispiaciuto per la nomination e ha invitato tutti i compagni a dare a Marco la possibilità di farsi conoscere. Ma perché questo accanimento? Il motivo, secondo il sito Coming Soon, sarebbe proprio il curriculum del naufrago. Se il nome di Ferri non dice nulla alla tv italiana, in realtà il ragazzo è molto famoso in Spagna e in America Latina dove è arrivato tra i semifinalisti di diversi reality show come Morandé con Compañia, La Divina Comida in cui ha vinto e Gran Hermano VIP 5.