ROMA – Stasera, lunedì 25 marzo, andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi. Nel daytime sono andate in onda immagini in cui i concorrenti erano separati, ma non c’erano urla né accuse. Almeno non faccia a faccia, perché Soleil Sorge ne ha avute molte da dire sugli altri concorrenti. Luca Vismara e Marina La Rosa (entrambi in nomination) invece festeggiavano la loro amicizia, lui ha detto che l’unico motivo per cui sarebbe felice di essere eliminato è non dover più avere a che fare con gente che non gli piace.

Secondo Marco Maddaloni però, tutta questa apparente calma sull’isola è la classica quiete prima della tempesta. Ecco cosa ha detto: “C’è stata quella lite di inizio settimana, da lì si sono un poco di nuovo divisi i comparti. Secondo me in puntata scoppierà qualcosa”.

Effettivamente c’è stata una forte discussione tra Luca e Riccardo Fogli nei giorni scorsi. L’ex cantante dei Pooh non si è trattenuto, per questo l’altro si aspettava le sue scuse. Che non arriveranno mai, secondo La Rosa. Tutti i nodi verranno dunque al pettine nella puntata di stasera? Come ha detto Marco, l’Isola è una polveriera pronta a esplodere in puntata. (fonte: Isola Mediaset)