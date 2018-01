ROMA – Alessia Marcuzzi fa i suoi pronostici per l’Isola dei Famosi. Su che tresca punta? “Una con Bianca Atzei: è sull’ Isola per rimettere a posto i pezzi dopo la fine della storia con Max Biaggi. È un uccellino da proteggere, una gattina. Gli uomini impazziranno A loro piace essere protettivi con le poverine”.

Francesca Cipriani ci è o ci fa? La presentatrice risponde così: “Adora davvero i cartoni, è super eccentrica ma alla fine secondo me è come Marylin, che scema non lo era sul serio: un po’ ci fa. Mi dà fastidio chi dice che non è un modello con cui identificarsi e quindi da portare in video. Mica stiamo facendo la tv educativa!”.