ROMA – Durante l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi”, Alessia Marcuzzi ha rimandato in onda il video dello spintone di Francesca Cipriani al povero e divino mago Otelma. E non è la prima volta che la Cipriani causa incidenti durante i reality. “Francesca è un personaggio – racconta Alessia Marcuzzi -. Lei non se ne accorge nemmeno di quando fa disastri. Li sta facendo fuori tutti”. E poi la Marcuzzi elenca tutte le vittime della Cipriani: Craig, Giucas, Filippo e per ultimo, ma solo per ora, il povero Otelma. La Marcuzzi poi la prende in giro: “Come hai detto tu l’anno scorso: qui a colpi di zinne li fai fuori tutti…”.

E dallo studio l’opinionista Alda D’Eusanio alza il tiro: “Ormai quando sentiamo il suo nome… ci diamo una grattata tutti”.

A colpi di “zinne” o meno alla fine Francesca Cipriani ha abbandonato l’Isola.

“Sono stanca – ha spiegato la Cipriani – che non mi dicano le cose in faccia. L’anno scorso ho fatto una bella esperienza ma non me la sento di ripeterla anche quest’anno, non ce la faccio”.

“Sei una privilegiata – le ha risposto la Parietti senza troppi giri di parole – se non hai le palle torna a casa, non puoi frignare per due puntate”.