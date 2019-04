ROMA – Confessione piccante durante la finale dell’Isola dei Famosi. Prima di chiudere il televoto tra i finalisti Marina La Rosa e Marco Maddaloni, Alessia Marcuzzi ha fatto un gioco con loro facendo delle domande sul percorso intrapreso nel reality. Quando la conduttrice ha domandato di rivelare il segreto di un naufrago, l’ex gieffina ha confessato un particolare molto intimo su Paolo Brosio.

Se in un primo momento Marina ci ha pensato prima di rivelare il segreto riguardante Brosio, alla fine si è lasciata andare sotto pressione della Marcuzzi: “Marina, dammi della ciccia”, ha detto la conduttrice. A quel punto è arrivata la confessione piccante: “Diciamo che questa persona di cui sto per parlare ha avuto un’illuminazione durante il suo cammino, quindi quella parte è ovviamente azzerata. Però diciamo che è molto ben messo. È la verità”.

Marina La Rosa, seppur non nominando Brosio, ha dato degli indizi che non potevano essere fraintesi: “O l’informazione si dà in toto o non si dà”, ha sottolineato Alba Parietti. E a quel punto la finalista dell’Isola ha fatto il nome del giornalista. Una rivelazione che ha imbarazzato il diretto interessato. (fonte: Mediaset Play)