Isola dei Famosi, Marina la Rosa si commuove in diretta

ROMA – La concorrente de “L’Isola dei Famosi” Marina la Rosa riceve un video messaggio dai figli e si commuove.

L’ex concorrente del Grande Fratello viene chiamata in disparte e Alessia Marcuzzi manda in onda la canzone ‘Share The Love’ di Cesare Cremonini, ovvero “la canzone del cuore tua e dei tuoi bambini”. Lei si commuove: “E’ brutto piangere in tv, ma quando si tratta di figli è impossibile non commuoversi. Mi mancano e spero che non si sentano abbandonati. Vincerò e gli porterò un regalo gigante”.

“Gabriele è il più mammone – racconta Marina – è quello che mi chiede ancora di dormire con lui. La mamma è una figura fondamentale, anche se loro sono molto legati anche al papà, con cui parlano molto di calcio”. Poi rivela le perplessità che ha avuto prima di volare dall’altra parte del mondo e lasciarli soli: “Prima di arrivare qui sentivo la paura di lasciarli, poi però ho capito che forse questa distanza può fare bene a me e a loro. A loro può servire per diventare indipendenti e forse farà bene a me che faccio questo da quando sono nati”.