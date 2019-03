ROMA – Il giorno dopo la semifinale, i naufraghi sull’Isola dei Famosi hanno ammesso che con l’eliminazione di Riccardo Fogli e Soleil Sorge, il clima è decisamente più disteso. Quelli che più di tutti hanno fatto notare questo particolare nel daytime di oggi, 27 marzo, sono stati Marina La Rosa, Luca Vismara e Sarah Altobello.

“Soleil non c’è più e ci sentiamo tutti più liberi, più rilassati”, ha detto Marina nel confessionale. Ma ciò che ha stupito più di tutto è il gesto dell’ex gieffina. Sulla spiaggia infatti era rimasto un angolino costruito da Soleil, con delle pietre. Ora quell’angolino non esiste più. Marina lo ha distrutto per non lasciare nessuna traccia di Soleil sull’Isola: “L’ho tolto per non ricordarci di questa presenza che è stata con noi per troppo tempo”, le parole di Marina La Rosa.

Già nella serata di ieri Marina aveva espresso il suo pensiero su Soleil. Era chiaro che avesse mandato al televoto Sarah contro Soleil sperando chela Altobello riuscisse a eliminare la Sorge. E infatti ci è riuscita. Appena arrivati in spiaggia Marina ha vuotato il sacco: “Su Soleil, per me eri il cavallo vincente, è stata una strategia. Penso che tu sia così forte che anche questa nomination con Aaron è una cavolata. Te lo avevo detto tu arrivi in finale e potresti anche vincere”, ha detto rivolgendosi a Sarah.

Anche Sarah, dopo le lacrime della diretta di ieri, ha ritrovato la tranquillità: “Il clima generale è pazzesco. Sono veramente felice per me stessa, e forse è una frase che non ho mai detto”. (fonte: Isola Mediaset)