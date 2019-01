ROMA – Marina La Rosa è la leader della prima settimana dell’Isola dei Famosi e dovrebbe tenere in riga i galeotti di Saranno isolani. Dovrebbe, perché la naufraga è ritenuta troppo permissiva dagli altri concorrenti del reality show. “Mi piacciono questi schiavi”, ha detto Marina davanti a una delle infrazioni dei galeotti Yuri e John, ricordando poi agli altri naufraghi che si tratta solo di un gioco.

Secondo il regolamento di questa edizione dell’Isola, i galeotti di Saranno isolani dovranno passare la prima settimana in Honduras chiuse dentro a un recinto. Possono uscire solo per tre ore al giorno e per andare in bagno e devono avere il permesso di Marina. I galeotti, specialmente i due ragazzi, escono invece quando vogliono e si sono lavati con il sapone, a loro non concesso.

Chi sperava che questi comportamenti senza regolare permesso destassero l’ira funesta di La Rosa è rimasto deluso. La leader Marina infatti non solo non li punisce, ma dimostra di avere un cuore davvero tenere. E a chi le chiede di riprendere i trasgressori lei replica col sorriso: “Mi piacciono questi schiavi, ricordate che è solo un gioco”.