ROMA – Marina La Rosa è stata eletta leader dei naufraghi dell’Isola dei Famosi e ha dovuto da subito rimettere in riga i “galeotti” arrivati in Honduras dalla spiaggia maremmana di Saranno isolani. I quattro sconosciuti che hanno preso parte al reality condotto da Alessia Marcuzzi devono sottostare ad alcune regole e sopratutto all’insindacabile giudizio proprio di Marina. John Vitale e Yuri però avrebbero disobbedito, motivo per cui La Rosa ha dovuto bacchettarli.

Gli effetti della disobbedienza di John e Yuri infatti si è riversata su tutti i naufraghi: la razione di riso giornaliera è stata dimezzata ai concorrenti e questo ha fatto infuriare la leader Marina, che ha mostrato di non apprezzare moltissimo il ruolo che si trova ad interpretare, anche se sta cercando di farlo al meglio, provando a non discutere troppo con il resto del gruppo.