ROMA – Imprevisto per Marina La Rosa all’Isola dei Famosi. Appena sbarcata in Honduras, l’ex “gatta morta” del primo Grande Fratello, ha scoperto di aver perso la valigia. Marina lo ha rivelato durante la prima puntata, mentre si buttava dall’elicottero.

“Ho perso la valigia e non ho né occhiali né lenti a contatto. Per me è davvero complicato fare tutto questo”, ha confidato la siciliana alla presentatrice Alessia Marcuzzi. Nonostante l’evidente difficoltà Marina La Rosa è riuscita a tuffarsi ed è poi arrivata sulla spiaggia per la prima gara con gli altri naufraghi.

“Ho deciso di partire perché anche le casalinghe hanno bisogno di ferie”, ha dichiarato Marina La Rosa a Tv Sorrisi e Canzoni. La nuova naufraga dell’Isola dei Famosi è sposata da otto anni e ha due figli. Per il bene della famiglia la 42enne ha rallentato col lavoro nel mondo dello spettacolo, dove è entrata grazie alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. “Mi spaventano gli imprevisti e mi mancheranno i miei figli”, ha aggiunto La Rosa.

Qualche mese fa Marina La Rosa ha rifiutato di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip. “L’Isola dei Famosi è un’esperienza di vita forte”, ha assicurato.